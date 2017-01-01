Про екстрадицію та депортацію Саакашвілі наразі не йдеться - Луценко

Зараз Саакашвілі на півдорозі до статусу підозрюваного - заявив Луценко

Наразі не йдеться про екстрадицію чи депортацію затриманого екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко. «Зараз не йдеться про депортацію, зараз не йдеться про екстрадицію. Зараз ідеться про допит, підозру у скоєнні особливо тяжкого



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Михайло Саакашвілі

Зараз Саакашвілі на півдорозі до статусу підозрюваного - заявив Луценко

Наразі не йдеться про екстрадицію чи депортацію затриманого екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це сьогодні сказав на брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Зараз не йдеться про депортацію, зараз не йдеться про екстрадицію. Зараз ідеться про допит, підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. І відповідальність буде відповідною. Зараз Саакашвілі на півдорозі до статусу підозрюваного», - сказав він.

Луценко наголосив, що Саакашвілі своїми очевидними контактами, встановленими законним шляхом, з організованим злочинним угрупованням Януковича, який, очевидно, фінансував його діяльність в Україні, перейшов межу політика і на півдорозі до підозрюваного у кримінальному правопорушенні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Наразі активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

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