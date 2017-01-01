Паспорт Саакашвілі знайшовся вдома у його соратника Дангадзе

Раніше Саакашвілі заявив, що українські правоохоронці забрали його паспорт під час обшуку в автобусі, на якому він їхав через українсько-польський кордон

Під час обшуків на квартирі соратника лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, було виявлено паспорт Саакашвілі, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко. [READ_MORE] «Вчора під час обшуків на квартирах, де жив Дангадзе в Києві, було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів,



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Михайло Саакашвілі Фото: EPA/UPG

Раніше Саакашвілі заявив, що українські правоохоронці забрали його паспорт під час обшуку в автобусі, на якому він їхав через українсько-польський кордон

Під час обшуків на квартирі соратника лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі Северіона Дангадзе, було виявлено паспорт Саакашвілі, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Вчора під час обшуків на квартирах, де жив Дангадзе в Києві, було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, зокрема нещасливий паспорт громадянина України Саакашвілі, який, за його словами, був чи то у президента України, то чи у міністра внутрішніх справ Україна. Весь цей час він був саме в приміщенні Дангадзе, і тут брехня вилізла на поверхню», - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Також, за словами Луценка, були знайдені і банківські карти Саакашвілі, й інші речові докази, що вивчатиме слідство.

Як повідомлялося, Саакашвілі заявив, що українські правоохоронці забрали його паспорт під час обшуку в автобусі, на якому він їхав через українсько-польський кордон. За його словами, представники спецслужб обшукали автобус, після чого паспорт зник, і запропонував ЗМІ «робити з цього висновки самим».

У поліції спростували заяву Саакашвілі про вилучення його паспорта правоохоронцями. «Озвучена заява про вилучення паспорта поліцейськими суперечить тим обставинам подій, що відбулися при незаконному переправленні осіб через державний кордон України в районі пункту пропуску «Шегині», - заявили в правоохоронному відомстві.

Пізніше Саакашвілі заявив, що його паспорт зберігається в кабінеті у президента України Петра Порошенка. «Йому принесли паспорт вранці, коли він прийшов на роботу після нашого повернення до України. Це інформація, яка у мене зараз є», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

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