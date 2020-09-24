Справа «Приватбанку»: ЄС занепокоєний рішенням суду на користь Суркісів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЄС спостерігає за судовим позовом Суркісів до «Приватбанку»

Україна може не отримати від ЄС макрофінансову допомогу на суму 1,2 мільярда євро

Судовий позов Суркісів проти «Приватбанку» і рішення Печерського райсуду Києва на їхню користь викликає серйозне занепокоєння у європейських партнерів України.

Про це в інтерв´ю РБК-Україна повідомив глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він наголосив, що Євросоюз буде і далі спостерігати за судовим позовом Суркісів проти «Приватбанку», а також за незалежністю Національного банку України і ситуацією з антикорупційними органами. За його словами, негативний з точки зору європейських партнерів розвиток у цих справах унеможливить отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС на суму 1,2 мільярда євро.

«Єврокомісія спостерігає за декількома моментами. Макрофінансова допомога від ЄС політично пов'язана з програмою МВФ. Тут немає технічного зв'язку, а політичний – є. Ми повинні бути впевнені, що МВФ скаже, що все йде відповідно до погодженого плану», - говорить Маасікас.

«Є й інші речі, які викликають велике занепокоєння, наприклад, судове рішення по справі Суркісів проти «Приватбанку». І питання, пов'язані з незалежністю Нацбанку, що виникли цього літа, – це теж те, за чим спостерігає Єврокомісія. Тож виплата навіть першого траншу – це не тільки технічна справа», - зауважує глава делегації ЄС.

Як відомо, справу «Приватбанку» також обговорили під час візиту до Києва Високого представника Євросоюзу із закордонних справ Жозепа Борреля представники Центру протидії корупції. Це була перша зустріч в Україні, яку провів глава європейської дипломатії.

«Пан Боррель відверто шокований сумою в $5 млрд, яку олігарх Коломойський вивів з «Приватбанку» і очікує, аби Україна розслідувала цей злочин. 5 млрд доларів - це третина суми всієї допомоги, яку ЄС нам надав за останні 6 років. Я передала пану Боррелю детальний опис проросійських та проколомойських сил в парламенті, котрі атакують прозахідний вибір України, але самі обирають компанії в ЄС задля ведення свого бізнесу», - розповіла про зустріч виконавча директорка ЦПК Дарія Каленюк.

«Сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції, а також реформа системи правосуддя мають ключове значення, щоби відповідати очікуванням народу України», - резюмував Боррель у Twitter.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

8 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «Приватбанк».