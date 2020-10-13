Українські банки видали бізнесу понад 10 млрд доступних кредитів



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Держбанки лідирують за кількістю виданих кредитів

За один тільки останній тиждень було схвалено 216 кредитів загальною сумою на 469 мільйонів гривень

Банки України видали бізнесу понад 10 мільярдів гривень за програмою Доступні кредити 5-7-9%. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Відзначається, що всього було вироблено 4 343 позики загальною сумою 10,35 млрд гривень.

Тільки за останній тиждень було схвалено 216 кредитів на 469 млн гривень.

Лідерами за кількістю виданих кредитів для бізнесу залишаються державні банки:

ПриватБанк (1 106 кредитів на 789 млн гривень);

Укргазбанк (761 кредит на 1,03 млрд гривень);

Ощадбанк (653 кредити на 856 млн гривень).

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

16 вересня Рада продовжила мораторій на стягнення майна за валютними кредитами.