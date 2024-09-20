Влада обмежила використання Telegram

За даними Буданова, російські спецслужби мають доступ до особистого листування користувачів месенджера

Telegram потрапив під обмеження в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни РФ проти України.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

«Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки», – наголосив головний розвідник країни.

Представники СБУ та Генштабу ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

«З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Нагадаємо, що Буданов і раніше наголошував, що засіб зв'язку Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні технічно важко, але можливо.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив допрацювати законопроєкт про регулювання месенджера Telegram. У Верховній Раді проєкт закону має бути зареєстровано до кінця вересня. Допрацювати законопроєкт парламентарі вирішили «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом». Для цього буде створено робочу групу, також до роботи над проєктом закону долучать і Міністерство цифрової трансформації.

До слова, ГУР попереджало українців про щонайменше вісім фейкових чатботів у месенджері Telegram, які імітують головного бота розвідки.