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Ціни на нерухомість в Одесі: як війна вплинула на ринок житла

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Ціни на нерухомість в Одесі: як війна вплинула на ринок житла
Вартість на житло у новобудовах Одеси знизилась на 1%
фото з відкритих джерел

Більшість українців вважають, що ціни на нерухомість в Одесі на вторинному ринку залишаться стабільними, а в новобудовах – збільшується

Ціни на нерухомість в Одесі на вторинному ринку за останні пів року знизились на 9%, а на первинному – на 1%. Це зумовлено регулярними російськими атаками на місто. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Які ціни на вторинному ринку

На вторинному ринку в середньому однокімнатні квартири коштують 36 тис. доларів, двокімнатні – 54 тис. доларів, трикімнатні – 73 тис. доларів.

Найдорожчі квартири у Приморському районі, там однокімнатні коштують 47 тис. доларів. Найдешевші – у Пересипському районі, там за аналогічне житло доведеться заплатити 26 тис. доларів.

Дані дослідження, яке провели у вересні цього року показало, що 41% опитаних вважають, що ціни на нерухомість в Одесі на вторинному ринку залишаться на такому ж рівні, 36% – що ціни зростуть, 26% – що ціни опустяться.

Додамо, що ціни на нерухомість в Одесі є середніми, у порівнянні з іншими містами України. Згідно із даними ЛУН, найдорожче житло зараз у Львові, Києві та Ужгороді, де однокімнатні квартири коштують 65 тис., 60 тис. і 55 тис. доларів, відповідно. Найдешевші – у Запоріжжі, Харкові та Миколаєві, там таке житло коштує 18 тис., 20 тис. і 21 тис. доларів, відповідно.

Ціни на нерухомість на вторинному ринку станом на кінець жовтня
Ціни на нерухомість на вторинному ринку станом на кінець жовтня
фото: ЛУН

Яка вартість житла у новобудовах

За останні пів року вартість 1 кв. м у новобудовах Одеси знизилась на 1% і зараз становить 950 доларів. Найдорожча нерухомість у Приморському районі, тут «квадрат» коштує 1 320 доларів, найдешевше – у Пересипському, там ціна 820 доларів за «квадрат».

Зараз у продажу 147 черг ЖК, ще 61 черга та 3 котловани на етапі будівництва. З 78 новобудов Одеси на 52 діє розтермінування від забудовника, а в 11 – можна взяти іпотеку «єОселя».

Зазначимо, що вересневе дослідження показало, що 41% опитаних вважають, що ціни на нерухомість на первинному ринку зростуть, 35% – що ціни не зміняться, 24% – що ціни знизяться.

Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси в різних районах
Ціни на нерухомість у новобудовах Одеси в різних районах
фото: ЛУН

Що з цінами на оренду

Ціни на оренду житла в Одесі зросли на 12% за останні пів року. Середня вартість однокімнатної квартири – 9 тис. грн на місяць, двокімнатної – 11 тис. грн. При цьому ціна на оренду дуже залежить від району, в якому розташоване житло.

Найбільше пропозицій на ринку про здачу в оренду однокімнатних квартир за ціною 12-13 тис. грн, найменше – квартир, вартістю понад 20 тис. грн. В середньому житло знаходить орендаря за 9 днів.

Вартість оренди в Одесі у різних районах
Вартість оренди в Одесі у різних районах
фото: ЛУН

Як війна вплинула на ринок нерухомості Одеси

За даними ЛУН, війна майже не вплинула на ціни у новобудовах Одеси. У лютому 2022 року «квадрат» нерухомості коштував 960 доларів, а зараз – 950 доларів. Найбільше падіння було у серпні 2022 року, коли 1 кв. м на первинному ринку коштував 850 доларів.

«На початку війни ціни на нерухомість знизились, але вже цього літа вартість зросла десь на 15%. І зараз ціни тримаються на тому рівні, що були до війни», – пояснює генеральний директор одеського агентства нерухомості «CRYSTAL ESTATE» Інна Чернецька.

Експерти також зазначають, що нижче ринкових цін можуть опускати вартість житла лише ті власники нерухомості, які хочуть її терміново продати, щоб вкласти ті гроші у квартири за кордоном.

«Попит на нерухомість зараз є завдяки державним програмам. Зокрема, добре працює програма кредитування «єОселя». У жовтні трішки нижчий попит, ніж був у серпні та вересні цього року, але люди досі цікавляться купівлею житла в Одесі», – каже Чернецька.

Зауважимо, що житло у преміум, бізнес та комфорт класах залишилось практично у тій же ціновій категорії, що було до війни. А от житло економкласу зросло із 660 доларів до 770 доларів за 1 кв. м.

Темпи зведення житла цьогоріч знизились майже втричі, у порівнянні із 2023 роком, та майже всемеро, порівняно із довоєнним часом.

Нагадаємо, що середня вартість оренди житла у Польщі за рік зросла на 2%, що еквівалентно 80 злотим. Причиною зростання цін стало підвищення вартості комунальних послуг та наплив мігрантів. 

Згідно з даними дослідницької групи Openfield, у 2024 році 67,5% респондентів, які виїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні, винаймали житло. Так, у 2023 році квартиру винаймали майже 60% українців, тоді як у 2022 році цей показник становив лише 27,6%. Дані дослідження свідчать про зміну житлових тенденцій серед українців, які переїхали до Польщі не через воєнні дії, а ще до війни.

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Теги: нерухомість Одеса житло

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