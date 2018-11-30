Продан відмовився свідчити на допиті в НАБУ



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30 листопада прокурори допитали колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює​ Продана у привласненні 89 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сьогодні допитали колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, але він не надав свідчень та документів по суті врученої підозри. Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

«30.11.2018 року детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проведено допит колишнього виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби України Продана М.В. у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення», — зазначили у САП.

Проте, як розповіли в антикорупційній прокуратурі, «підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився на підставі ст.63 Конституції України».

Також, за даними САП, Продан жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав.

Крім того, додали у відомстві, підозрюваним та його захисниками не надано жодних підтверджуючих документів щодо поважності причин його відсутності на території України, в тому числі й про проходження лікування та неявок на виклики до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Співробітники Служби безпеки України зустріли в аеропорту «Бориспіль» колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада.

САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.