Які ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ за періоди 2021 року

Законом № 1072 платники єдиного податку І групи тимчасово звільняються від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень — травень 2021 року

З 1 січня 2021 року запрацювали норми Закону України № 592-IX від 13.05.2020 стосовно усунення дискримінації щодо деяких платників. Цим Законом знижено ЄСВ-навантаження для деяких ФОПів.

Про це нагадав Пенсійний фонд України на своєму сайті.

Кого звільнено від сплати ЄСВ

Від сплати ЄСВ за себе звільнили такі категорії платників:

особи, які провадять незалежну професійну та іншу діяльність, та одночасно зареєстровані фізособами-підприємцями;

фізособи-підприємці та незалежні професіонали, які мають основне місце роботи, та за яких роботодавцем було сплачено ЄСВ, у розмірі не менше за мінімальний;

фізособи-підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерських господарств, які не отримали дохід (прибуток) у звітному періоді;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю;

фізособи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну та іншу діяльність, та отримують пенсію за вислугу років.

Хто тимчасово звільняється від сплати ЄСВ

Iншим Законом № 1072 платники єдиного податку І групи тимчасово звільняються від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року. Виняток – випадки порушення такими платниками встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ умов застосування першої групи платників єдиного податку.

Окрім того, Законом № 592 передбачено списання заборгованості зі сплати єдиного внеску ФОПам-загальносистемникам, починаючи з 1 січня 2017 року по 1 січня 2021 року, а також штрафів та пені, нарахованих на ці суми заборгованості. Для цього підприємці повинні протягом 90 календарних днів з дати набуття чинності Закону подати: