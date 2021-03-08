Прогноз погоди: 8 березня українці зустрінуть зі снігом

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця

У понеділок, 8 березня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг, температура вдень від 6° морозу до 8° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«8 березня хмарно з проясненнями. У північних, більшості західних та центральних областей, вдень і у східній частині країни невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північно-східних областях, вдень у східній частині та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура вночі 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні країни до 8° тепла; в гірських районах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві 8 березня невеликий мокрий сні, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, напередодні через сильний вітер у Києві приспустили найбільший прапор країни.