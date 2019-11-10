В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки
Київ. Туман
Фото Ярослава Груздєва/Главком
Видимість – 200-500 м
В Україні в неділю, 10 листопада, очікується густий туман, в країні оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«У першій половині дня 10 листопада туман, видимість – 200-500 м (II рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в неділю, 10 листопада, на більшій частині території України очікується суха погода, лише у західних областях дощитиме. Максимальна температура повітря вдень – +19 градусів.