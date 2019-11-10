  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки

    • Розсилка
    Київ. Туман - В Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки
    Київ. Туман
    Фото Ярослава Груздєва/Главком

    Видимість – 200-500 м

    В Україні в неділю, 10 листопада, очікується густий туман, в країні оголошено жовтий рівень небезпеки.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У першій половині дня 10 листопада туман, видимість – 200-500 м (II рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що в неділю, 10 листопада, на більшій частині території України очікується суха погода, лише у західних областях дощитиме. Максимальна температура повітря вдень – +19 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ