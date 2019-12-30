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    Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні буде хмарно, але без опадів

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    У переддень Нового року максимальна температура повітря в Україні буде до +4 - Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні буде хмарно, але без опадів
    У переддень Нового року максимальна температура повітря в Україні буде до +4

    У Києві сьогодні прогнозують середню денну температуру -1…-3

    У понеділок, 30 грудня, в Україні буде хмарно, проте істотні опади не прогнозуються. Максимальна температура повітря до +4.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході середня температура повітря вдень становитиме -2…+2, а вночі -3…-9. На півночі температура коливатиметься від -1 до +1, вдень від -3 до -5 вночі.

    У центральних регіонах вдень у середньому  -3…+1, а вночі -1...-5.

    На сході вдень очікується -1…+2, а вночі -3…-5. На півдні України температурний режим коливатиметься в межах 0…+4, вдень -1…+2 вночі.

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    У Києві сьогодні прогнозують середню денну температуру -1…-3, а нічну -3…-5. Погода хмарна, опадів не очікується.

    До слова, синоптик розповіла, якою буде погода в новорічну ніч.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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