Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні буде хмарно, але без опадів



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У переддень Нового року максимальна температура повітря в Україні буде до +4

У Києві сьогодні прогнозують середню денну температуру -1…-3

У понеділок, 30 грудня, в Україні буде хмарно, проте істотні опади не прогнозуються. Максимальна температура повітря до +4.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході середня температура повітря вдень становитиме -2…+2, а вночі -3…-9. На півночі температура коливатиметься від -1 до +1, вдень від -3 до -5 вночі.

У центральних регіонах вдень у середньому -3…+1, а вночі -1...-5.

На сході вдень очікується -1…+2, а вночі -3…-5. На півдні України температурний режим коливатиметься в межах 0…+4, вдень -1…+2 вночі.

У Києві сьогодні прогнозують середню денну температуру -1…-3, а нічну -3…-5. Погода хмарна, опадів не очікується.

До слова, синоптик розповіла, якою буде погода в новорічну ніч.