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    Суспільство

    Синоптик розповіла, якою буде погода в новорічну ніч

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    Синоптик розповіла, якою буде погода в новорічну ніч

    Антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території

    Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в новорічну ніч температура складатиме близько нуля та йтиме мокрий сніг.

    Про це синоптик Наталка Діденко написала у Facebook.

    «30 грудня буде в Україні нарешті із відчутним морозом. Найближчої ночі у західних областях України очікується -5-12 градусів, в Карпатах може бути нижче, у більшості областей -1-6 градусів, на Півдні близько нуля. Завтра вдень температура повітря становитиме 0-3 градуси морозу. у південній частині 0-4 градуси тепла. На дорогах ожеледиця!», – попередила Наталка Діденко.

    За її словами, опади малоймовірні, бо антициклон Wiltrud витіснить тимчасово вологу з нашої території. Хіба вздовж північного кордону буде хмарно та невеликий сніг – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина.

    У Києві 30-го грудня очікується морозна, переважно суха, погода з нічною температурою повітря до -3-5 градусів, а вдень до -1-3 градусів. На дорогах ожеледиця.

    «31 грудня посилиться вітер, але вдень потепліє до +3 градусів. У ніч на 1 січня посипатиме снігом, скоріше навіть мокрим снігом, бо температура повітря у Новорічну ніч коливатиметься близько нуля», – написала Наталка Діденко.

    Читайте також: Через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про погіршення погоди.

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