Прогноз погоди на 4 березня: потепління до +19 та дощі на заході України



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Сьогодні в Україні буде по-літньому тепло

У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень 15-17°

У середу, 4 березня, у переважній більшості областей України очікується мінлива хмарність, температура вночі 2-7° тепла, вдень повітря прогріється до 14-19°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У більшості західних областей хмарно з проясненнями; часом дощ, на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 14-19°, у західних областях та на узбережжі морів 10-15°; на Волині, Львівщині та в Карпатах протягом доби 3-8° тепла.

У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.