Вперше за 140 років у Києві не настала метеорологічна зима



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Лютий у столиці був зовсім не «лютим»

Середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року.

Найхолодніше було 8 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,4°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +10,7 градусів.

Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже 10 лютого розпочалась метеорологічна весна.

Опадів у Києві за місяць випало 46 мм, що співпало з кліматичною нормою.

Нагадаємо, 2 лютого у Києві було встановлено перший температурний рекорд цього місяця. Після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень.

Ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше ніж у 1974 році.

17 лютого у Києві було перевищено на 0,2°С температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений торік.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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