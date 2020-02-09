  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде сухо, на дорогах ожеледиця

    • Розсилка
    Найтепліше сьогодні буде на заході та півдні країни - Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде сухо, на дорогах ожеледиця
    Найтепліше сьогодні буде на заході та півдні країни

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 1-3° тепла

    У неділю, 9 лютого, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Без опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Зазначається, що на дорогах сьогодні буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях (крім Сумської) вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.

    На решті території вночі 9-14° морозу, вдень близько 0°.

    15810940

    У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9 лютого 4-6° морозу; вдень 1-3° тепла.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ