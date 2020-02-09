Прогноз погоди на 9 лютого: в Україні буде сухо, на дорогах ожеледиця



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Найтепліше сьогодні буде на заході та півдні країни

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 1-3° тепла

У неділю, 9 лютого, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Зазначається, що на дорогах сьогодні буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях (крім Сумської) вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території вночі 9-14° морозу, вдень близько 0°.

У Києві сьогодні без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9 лютого 4-6° морозу; вдень 1-3° тепла.