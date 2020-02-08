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    У світі

    В Україні очікується похолодання до 13 градусів морозу - ДСНС

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    У Києві сьогодні вдень очікується до 2 градусів морозу - В Україні очікується похолодання до 13 градусів морозу - ДСНС
    У Києві сьогодні вдень очікується до 2 градусів морозу

    Протягом двох днів синоптики опадів не обіцяють

    В Україні 8-9 лютого очікується зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    «За даними Українського Гідрометцентру 8-9 лютого послаблення та припинення опадів і явищ; зниження температури вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу», - наголошують у ДСНС.

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    Рятувальники також закликають українців не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей.

    «Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду, а у період коливання температури повітря, взагалі на лід виходити не можна! Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!», - застерігають у Службі порятунку.

    Як повідомлялось, 18,3° тепла: температура в Антарктиді побила історичний рекорд.

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