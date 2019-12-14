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    Прогноз погоди на суботу: в Україні дощитиме, на півдні до +12

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    14 грудня в Україні буде хмарно - Прогноз погоди на суботу: в Україні дощитиме, на півдні до +12
    14 грудня в Україні буде хмарно

    У Києві без істотних опадів, температура вдень 2-4° тепла

    У суботу, 14 грудня, синоптики прогнозують в Україні вдень хмарну погоду, очікується 1-6° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «14 грудня в Україні хмарно. У південних, центральних та східних областях, вдень також і на Чернігівщині, Сумщині, Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ, місцями (крім півдня) з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 8°; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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