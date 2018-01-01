Прогноз погоди: сьогодні температура опуститься до -14 градусів

У понеділок в Україні очікується хмарна погода

У понеділок, 26 лютого, в Україні очікується хмарна погода, переважно без опадів. Вдень стовпчики термометра опустяться до -14 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Так, на заході без опадів. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від - 10 до -14 градусів. На сході також очікується хмарна погода, вдень стовпчики термометра



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У понеділок в Україні очікується хмарна погода

У понеділок, 26 лютого, в Україні очікується хмарна погода, переважно без опадів. Вдень стовпчики термометра опустяться до -14 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході без опадів. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від - 10 до -14 градусів. На сході також очікується хмарна погода, вдень стовпчики термометра покажуть від -8 до -10 градусів.

Аналогічна погода і в центральній частині країни, денна температура -8...-11.

На півночі температура вдень від -10 до -12 градусів. У південному регіоні також очікується хмарна погода без опадів, вдень стовпчики термометра покажуть -4...-8 градусів.

У Києві без опадів, денна температура від -10 до -12 градусів.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближчі декілька діб.

Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.

Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг