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    Прогноз погоди: сьогодні в Україні буде хмарно, проте без опадів

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    12 грудня в Україні хмарно з проясненнями - Прогноз погоди: сьогодні в Україні буде хмарно, проте без опадів
    12 грудня в Україні хмарно з проясненнями

    Вранці на Лівобережжі очікується туман

    В Україні 12 грудня синоптики не прогнозують опадів, вранці можливий туман, а вдень очікується 0-5° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «12 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на Лівобережжі туман. Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 8°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні також без опадів, проте хмарно. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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