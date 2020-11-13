Богдан виграв суд у журналістів «Радіо Свобода» і стягує 20 тис. грн

Колишній глава Офісу президента Зеленського захищав честь, гідність і ділову репутацію

Шевченківський районний суд Києва частково задовольнив позов колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана до журналістів «Радіо Свобода» Наталії Седлецької, Максима Савчука, Валерії Єгошиної і «Національної суспільної телерадіокомпанії Україна» у справі про захист честі, гідності, ділової репутації.

Про це повідомляє «Главком» на рішення Шевченківського районного суду Києва від 4 листопада.

Зокрема, суд визнав недостовірною інформацію, яка порушує особисті немайнові права пана Богдана і була розповсюджена у випуску програми «Чисто схеми» у квітні 2019 року. На думку суду, недостовірною є такі твердження журналістів:

«протягом 2018 - початку 2019 року Андрій Богдан перетинав Білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів»;

«за даними центральної бази даних обліку іноземних громадян Росії «Мігрант», Андрій Богдан, починаючи з 2014 року справді шість разів перетинав російський кордон»;

«в аеропорту «Внуково» зафіксовано три вльоти і три вильоти юриста».

Ця інформація має бути спростована протягом місяця після набрання рішенням законної сили.

Крім цього, з відповідачів суд стягує на користь Андрія Богдана 21 тис. 536,80 грн судових витрат, з яких 20 тис. грн – це професійна правнича допомога та 1563,80 грн - судовий збір.

Повний текст рішення суду першої інстанції буде складено 16 листопада 2020 року.

Також журналісти можуть оскаржити це рішення у Київському апеляційному суді протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Додамо, що журналісти «Радіо Свобода» під час підготовки минулорічного сюжету телефоном узяли коментар в Андрія Богдана стосовно польотів до Росії. Однак він усе заперечив.

«Почалася війна, то я туди (до Росії - «Главком») не літав», - запевнив Богдан.