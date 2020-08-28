Прохолодно і дощитиме: прогноз погоди на 28 серпня



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В Україні буде прохолодно, на Сході дощитиме

Найтепліше буде на півдні країні

В Україні у п'ятницю, 28 серпня, очікується хмарна с проясненнями погода, у північних та східних областях місцями синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, грозу, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +9...+15 градусів; вдень +20...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки в Харківській області місцями невеликий короткочасний дощ; вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +25...+30 градусів.

28 серпня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +20...+22 градусів.