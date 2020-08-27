У Києві оголошено штормове попередження



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Гроза у Києві можлива до кінця доби

На столицю насувається гроза

Головне управління ДСНС у Києві попереджає про погіршення погодних умов у Києві.

За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня у столиці очікується гроза.

Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід:

вимкнути електроприлади,

зачинити всі вікна,

не підходити до вікон,

не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: