У Києві оголошено штормове попередження
Гроза у Києві можлива до кінця доби
На столицю насувається гроза
Головне управління ДСНС у Києві попереджає про погіршення погодних умов у Києві.
За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 серпня у столиці очікується гроза.
Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий).
Фахівці нагадують, що під час грози слід:
- вимкнути електроприлади,
- зачинити всі вікна,
- не підходити до вікон,
- не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.