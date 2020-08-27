Через зливи гідрослужби Києва працюють у посиленому режимі
Підтоплення ліквідуватиме спецтехніка
Київавтодор готовий ліквідувати підтоплення
У зв’язку зі зливами в Києві гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодор» працює в посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба корпорації.
На місцях можливих підтоплень чергує техніка. До ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.
Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.
У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до нашої цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.
Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 27 серпня очікується гроза. Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий).
Фахівці нагадують, що під час грози слід:
- вимкнути електроприлади,
- зачинити всі вікна,
- не підходити до вікон,
- не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.