Через зливи гідрослужби Києва працюють у посиленому режимі



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Підтоплення ліквідуватиме спецтехніка

Київавтодор готовий ліквідувати підтоплення

У зв’язку зі зливами в Києві гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодор» працює в посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

На місцях можливих підтоплень чергує техніка. До ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до нашої цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 27 серпня очікується гроза. Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід:

вимкнути електроприлади,

зачинити всі вікна,

не підходити до вікон,

не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: