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    Через зливи гідрослужби Києва працюють у посиленому режимі

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    Підтоплення ліквідуватиме спецтехніка - Через зливи гідрослужби Києва працюють у посиленому режимі
    Підтоплення ліквідуватиме спецтехніка

    Київавтодор готовий ліквідувати підтоплення

    У зв’язку зі зливами в Києві гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодор» працює в посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

    На місцях можливих підтоплень чергує техніка. До ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

    Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до нашої цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, у Києві до кінця доби 27 серпня очікується гроза. Прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий).

    Фахівці нагадують, що під час грози слід:

    • вимкнути електроприлади,
    • зачинити всі вікна,
    • не підходити до вікон,
    • не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    •  купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
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