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    Проєкт держбюджету: більше витрат на Офіс генпрокурора і менше – на Пенсійний фонд

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    Витрати на Пенсійний фонд вирішили зменшити на 8,5 млрд - Проєкт держбюджету: більше витрат на Офіс генпрокурора і менше – на Пенсійний фонд
    Витрати на Пенсійний фонд вирішили зменшити на 8,5 млрд

    Також на понад 4 млрд грн уряд вирішив скоротити витрати на Міносвіти

    Уряд у 2021 році хоче збільшити витрати на Офіс генерального прокурора, а на Міністерство освіти і науки, навпаки, зменшити. Про це йдеться в проєкті держбюджету на наступний рік, який Кабінет міністрів затвердив до другого читання.

    Так, в порівнянні з першою редакцією проєкту держбюджету, зараз в документі витрати на відомство Ірини Венедіктової збільшилися на 2,034 млрд грн. А от витрати на Пенсійний фонд вирішили зменшити на 8,5 млрд.

    Також в підготовленому до другого читання проєкті держбюджету пропонується збільшити витрати на:

    • апарат Міністерства внутрішніх справ - на 797,4 млн грн;
    • Держпротпотребслужбу - на 538,1 млн грн;
    • Міністерство закордонних справ - на 498,2 млн грн;
    • Міністерство охорони здоров'я - на 3,946 млрд грн;
    • Міністерство енергетики - на 350 млн грн;
    • Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів - на 491,1 млн грн;
    • Міністерство інфраструктури на 2,405 млн грн;
    • Міністерство молоді та спорту - на 427,3 млн грн;
    • Міністерство культури та інформаційної політики - на 1,146 млрд грн;
    • Державне космічне агентство - на 549,5 млн грн.

    При цьому, в оновленому проєкті державного бюджету на наступний рік пропонується скоротити витрати на:

    • Державне управління справами - на 130 млн грн;
    • державні капітальні витрати на розробку і реалізацію інвестиційних проектів - на 1,129 млрд грн;
    • Міністерство освіти і науки - на 4,097 млрд грн;
    • Пенсійний фонд - на 8,5 млрд
    • Держфонд регілнального розвитку - на 4,86 млрд.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 26 листопада, затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

    У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

    Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

     Читайте також: Видаткова частина проєкту держбюджету: кому додали, а у кого забрали кошти

     

    Теги: Кабмін Міністерство освіти і науки бюджет Офіс Генерального прокурора Держбюджет Міністерство інфраструктури Пенсійний фонд уряд
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