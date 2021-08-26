Проїмо? Уряд визначився, як витратити $2,7 млрд від МВФ

без умов та зобов'язань

Україна отримала від МВФ $2,7 млрд без умов та зобов'язань

Спочатку у Кабміні хотіли розрахуватися за боргами за рахунок $2,7 млрд від МВФ

Кабінет міністрів направить $2,7 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) від МВФ на соціальні виплати та відновлення економіки. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду зявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«23 серпня ми отримали $2,7 млрд від Міжнародного валютного фону. Це не кредит, а безповоротна допомога», – зазначив глава уряду.

Шмигаль наголосив, що ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соцвиплати та допоможуть відновленню української економіки.

Він додав, що уряд й надалі продовжуватиме співпрацю з МВФ.

Як відомо, 23 серпня МВФ перерахував Україні $2,7 млрд.

Раніше повідомлялося, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити $2,7 млрд від МВФ.

У той же час перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок $2,7 млрд від МВФ.

«МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $2,7 млрд. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.