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    Проїмо? Уряд визначився, як витратити $2,7 млрд від МВФ

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    Україна отримала від МВФ&nbsp;$2,7 млрд&nbsp;без умов та зобов'язань - Проїмо? Уряд визначився, як витратити $2,7 млрд від МВФ
    Україна отримала від МВФ $2,7 млрд без умов та зобов'язань
    Фото з відкритих джерел

    Спочатку у Кабміні хотіли розрахуватися за боргами за рахунок $2,7 млрд від МВФ

    Кабінет міністрів направить $2,7 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) від МВФ на соціальні виплати та відновлення економіки. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду зявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «23 серпня ми отримали $2,7 млрд від Міжнародного валютного фону. Це не кредит, а безповоротна допомога», – зазначив глава уряду.

    Шмигаль наголосив, що ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соцвиплати та допоможуть відновленню української економіки.

    Він додав, що уряд й надалі продовжуватиме співпрацю з МВФ.

    Як відомо, 23 серпня МВФ перерахував Україні $2,7 млрд.

    Раніше повідомлялося, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити $2,7 млрд від МВФ.

    У той же час перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок $2,7 млрд від МВФ.

    «МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $2,7 млрд. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

    Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.

    Теги: Кабмін МВФ кредит економіка соцвиплати гроші Україна фінанси уряд Денис Шмигаль
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    Проїмо? Уряд визначився, як витратити $2,7 млрд від МВФ