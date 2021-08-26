Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян

Введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду

Міністерство фінансів хоче, щоб податкова отримала право відстежувати приріст добробуту українців. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Багато хто не підтримує непрямі методи визначення доходів, бояться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія – коли податкова може оцінити після декларування приросту стану будь-кого», – сказав він.

Марченко додав, що введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів. «Основна умова МВФ – застосування непрямих методів контролю», – уточнив він.

При цьому глава Мінфіну засумнівався у фіскальному ефекті від декларування доходів усіма українцями, оскільки міністерство зацікавлене в мільярдах, а не мільйонах.

Також повідомлялося, що Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються.

Раніше Сергій Марченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України наказом від 2 серпня 2021 року затвердило форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання.