  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марченко: &laquo;Основна умова МВФ &ndash; застосування непрямих методів контролю&raquo; - Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян
    Марченко: «Основна умова МВФ – застосування непрямих методів контролю»
    Фото Станіслава Груздєва/Главком

    Введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду

    Міністерство фінансів хоче, щоб податкова отримала право відстежувати приріст добробуту українців. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    «Багато хто не підтримує непрямі методи визначення доходів, бояться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія – коли податкова може оцінити після декларування приросту стану будь-кого», – сказав він.

    Марченко додав, що введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів. «Основна умова МВФ – застосування непрямих методів контролю», – уточнив він.

    При цьому глава Мінфіну засумнівався у фіскальному ефекті від декларування доходів усіма українцями, оскільки міністерство зацікавлене в мільярдах, а не мільйонах.

    Також повідомлялося, що Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються.

    Раніше Сергій Марченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

    Нагадаємо, Міністерство фінансів України наказом від 2 серпня 2021 року затвердило форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання.

    Читайте також:

    Теги: Мінфін МВФ міністр гроші Сергій Марченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян