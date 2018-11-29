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    Прокуратура Данії повідомила про підозру банку, через який відмивали кошти із РФ

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    <span>В Данії розслідують справу про банк, через який відмивали кошти із РФ</span> - Прокуратура Данії повідомила про підозру банку, через який відмивали кошти із РФ
    В Данії розслідують справу про банк, через який відмивали кошти із РФ

    Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії

    Данська прокуратура попередньо оголосила про підозру одному з найбільших у країні банків Danske Bank у порушенні законодавства про заборону відмивання грошей.

    Зокрема, там підозрюють, що естонське відділення Danske Bank відмило близько 200 мільярдів євро.

    Зазначається, що обвинувачення стосуються періоду з 1 лютого 2007 року до кінця 2016 року.

    «Ми очікували попередніх звинувачень від прокуратури у зв’язку з результатами та висновками розслідування, які ми надали у вересні цього року. В наших інтересах повністю розслідувати цю справу і ми, звісно, будемо співпрацювати з прокуратурою», — повідомили у прес-службі Danske Bank.

    Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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