Прокуратура Данії повідомила про підозру банку, через який відмивали кошти із РФ



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В Данії розслідують справу про банк, через який відмивали кошти із РФ

Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії

Данська прокуратура попередньо оголосила про підозру одному з найбільших у країні банків Danske Bank у порушенні законодавства про заборону відмивання грошей.

Зокрема, там підозрюють, що естонське відділення Danske Bank відмило близько 200 мільярдів євро.

Зазначається, що обвинувачення стосуються періоду з 1 лютого 2007 року до кінця 2016 року.

«Ми очікували попередніх звинувачень від прокуратури у зв’язку з результатами та висновками розслідування, які ми надали у вересні цього року. В наших інтересах повністю розслідувати цю справу і ми, звісно, будемо співпрацювати з прокуратурою», — повідомили у прес-службі Danske Bank.

Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.

Джерело: Інтерфакс-Україна