Прокуратура Данії повідомила про підозру банку, через який відмивали кошти із РФ
-
Розсилка
Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії
Данська прокуратура попередньо оголосила про підозру одному з найбільших у країні банків Danske Bank у порушенні законодавства про заборону відмивання грошей.
Зокрема, там підозрюють, що естонське відділення Danske Bank відмило близько 200 мільярдів євро.
Зазначається, що обвинувачення стосуються періоду з 1 лютого 2007 року до кінця 2016 року.
«Ми очікували попередніх звинувачень від прокуратури у зв’язку з результатами та висновками розслідування, які ми надали у вересні цього року. В наших інтересах повністю розслідувати цю справу і ми, звісно, будемо співпрацювати з прокуратурою», — повідомили у прес-службі Danske Bank.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення в Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
Джерело: Інтерфакс-Україна