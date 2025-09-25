Головна Світ Політика
Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Молдова утримуватиме Плахотнюка у в'язниці №13 у Кишиневі
скріншот з відео Privesc.Eu Moldova

У 2019 році після зміни влади в Молдові Володимир Плахотнюк залишив країну та втік за кордон

Вранці 25 вересня молдовський олігарх Володимир Плахотнюк прибув до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Мін’юст Молдови раніше повідомляв, що Плахотнюка утримуватимуть у в'язниці №13 у Кишиневі. Молдова видала ордери на арешт Плахотнюка за трьома кримінальними справами. Найгучніша справа – за звинуваченням у співучасті в крадіжці мільярда з банків країни у 2014 році.

Нагадаємо, прокуратура Греції видала ордер на арешт молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Його було затримано в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю.

Разом із Плахотнюком затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку. До арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря. Грецька поліція обшукала віллу, там виявили близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Згодом стало відомо, що Генеральна прокуратура Молдови направила Греції офіційне клопотання про екстрадицію олігарха Володимира Плахотнюка.

Володимир Плахотнюк відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну та втік за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують з викраденням понад $1 млрд з молдовських банків. Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, тодішній глава Демократичної партії Молдови та олігарх Плахотнюк залишив країну через Придністров’я, а згодом через Одесу та Київ виїхав до Лондона.

До слова, Плахотнюк заявляв, що не піде з політики, не дивлячись на те, що покинув країну. Виїзд з Молдови він пояснив хвилюванням за безпеку своєї родини.

Теги: Греція Молдова олігархи

