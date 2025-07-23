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Греція взяла під арешт молдовського олігарха-втікача

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Греція взяла під арешт молдовського олігарха-втікача
Олігарха було затримано в аеропорту Афін
фото з відкритих джерел

Володимир Плахотнюк відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках

Прокуратура Греції видала ордер на арешт молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Він перебуватиме під вартою, поки країна розглядатиме запит Молдови на екстрадицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури Молдови.

Плахотнюк перебуватиме під вартою 40 днів – термін, наданий відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію для направлення запиту про екстрадицію. Рішення ще може бути оскаржене.

За даними ЗМІ, олігарха Плахотнюка було затримано в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю. Разом із Плахотнюком затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку.

До арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря. Грецька поліція вже обшукала віллу, там виявили близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Володимир Плахотнюк відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну та втік за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують з викраденням понад $1 млрд з молдовських банків. Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, тодішній глава Демократичної партії Молдови та олігарх Влад Плахотнюк залишив країну через Придністров’я, а згодом через Одесу та Київ виїхав до Лондона.

До слова, Плахотнюк заявляв, що не піде з політики, не дивлячись на те, що покинув країну. Виїзд з Молдови він пояснив хвилюванням за безпеку своєї родини.

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Теги: Молдова олігархи арешт

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