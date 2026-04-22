Молдова: суд засудив олігарха-втікача Плахотнюка до 19 років тюрми

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Молдова: суд засудив олігарха-втікача Плахотнюка до 19 років тюрми
Плахотнюк не з’явився на оголошення вироку
Сторона захисту також має намір оскаржити вирок

Молдавського олігарха, екслідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про розкрадання. Таке рішення ухвалив суд Кишинева в районі Буюкани. Плахотнюк не з’явився на оголошення вироку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Справа про розкрадання

Суд Буюкани 22 квітня виніс вирок у справі Плахотнюка. Його визнали винним у співучасті в крадіжці мільярда доларів з трьох молдавських банків і засудили до 19 років позбавлення волі. За версією слідства, Плахотнюк через компанії, контрольовані Іланом Шором, отримав $39 млн і €3,5 млн із вкрадених коштів.

Прокурори вимагали для Плахотнюка максимальне покарання – 25 років позбавлення волі. Своєю чергою екслідер Демократичної партії стверджував, що він невинний.

Сторона захисту також має намір оскаржити вирок. Адвокат Лучіан Рогак вважає, що процес супроводжувався численними порушеннями.

Екстрадиція з Греції

Володимира Плахотнюка, який переховувався з 2019 року, затримали в Греції наприкінці липня 2025 року. Його було затримано в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю.

Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови у 2025 році
Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови у 2025 році
25 вересня Плахотнюка екстрадували до Молдови. У Кишиневі його помістили під попередній арешт у столичну в'язницю № 13. Термін арешту кілька разів продовжували.

Разом із Плахотнюком затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку. До арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря. Грецька поліція обшукала віллу, там виявили близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Хто такий Плахотнюк?

Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках. З 2010 по 2015 рік він був депутатом парламенту від Демократичної партії, а у 2016 році став її головою. ЗМІ називали його «молдавським Абрамовичем», «фактичним правителем» і «господарем Молдови»: до середини 2010 року Плахотнюк контролював банки, ЗМІ, силові структури та суди Молдови.

Однак у 2019 році Демократична партія посіла третє місце на парламентських виборах і не увійшла до нової коаліції, а Плахотнюк покинув Молдову.

Того ж 2019 року Плахотнюк став фігурантом кримінальної справи в Молдові – про відмивання грошей в особливо великому розмірі. У 2020 році йому заочно висунули звинувачення у справі про крадіжку мільярда доларів з банківської системи країни.

Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках
Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках
Про крадіжку з трьох банків (Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank) стало відомо ще наприкінці листопада 2014 року.

У 2020 році генпрокуратура Молдови заявила, що Плахотнюк був одним із бенефіціарів крадіжки і отримав $39 млн і €3,5 млн через компанії, контрольовані олігархом Іланом Шором. Шор був заочно засуджений до 15 років в'язниці у цій же справі.

Кримінальні справи стосовно Плахотнюка порушено не тільки в Молдові, а й у Росії. Російська влада підозрює його в організації злочинного угруповання, контрабанді, незаконному збуті наркотиків, незаконному вивезенні грошей з країни та замаху на вбивство. У Росії олігарха заочно заарештовано.

