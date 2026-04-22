Молдова: суд засудив олігарха-втікача Плахотнюка до 19 років тюрми

Сторона захисту також має намір оскаржити вирок

Молдавського олігарха, екслідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка засудили до 19 років ув’язнення у справі про розкрадання. Таке рішення ухвалив суд Кишинева в районі Буюкани. Плахотнюк не з’явився на оголошення вироку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Справа про розкрадання

Суд Буюкани 22 квітня виніс вирок у справі Плахотнюка. Його визнали винним у співучасті в крадіжці мільярда доларів з трьох молдавських банків і засудили до 19 років позбавлення волі. За версією слідства, Плахотнюк через компанії, контрольовані Іланом Шором, отримав $39 млн і €3,5 млн із вкрадених коштів.

Прокурори вимагали для Плахотнюка максимальне покарання – 25 років позбавлення волі. Своєю чергою екслідер Демократичної партії стверджував, що він невинний.

Сторона захисту також має намір оскаржити вирок. Адвокат Лучіан Рогак вважає, що процес супроводжувався численними порушеннями.

Екстрадиція з Греції

Володимира Плахотнюка, який переховувався з 2019 року, затримали в Греції наприкінці липня 2025 року. Його було затримано в аеропорту Афін, коли він мав намір вилетіти до Дубаю.

Греція екстрадувала олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови у 2025 році фото: скриншот з відео

25 вересня Плахотнюка екстрадували до Молдови. У Кишиневі його помістили під попередній арешт у столичну в'язницю № 13. Термін арешту кілька разів продовжували.

Разом із Плахотнюком затримали колишнього молдавського депутата Костянтина Цуцу, який також перебував у розшуку. До арешту Плахотнюк і Цуцу переховувалися на віллі в передмісті грецької столиці Сароніді, в престижному районі на узбережжі Егейського моря. Грецька поліція обшукала віллу, там виявили близько €155 тис., 17 паспортів різних країн, мобільні телефони та комп'ютери, а також кілька наручних годинників дорогих марок Breguet, Kees Engelbarts та Urwerk.

Хто такий Плахотнюк?

Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках. З 2010 по 2015 рік він був депутатом парламенту від Демократичної партії, а у 2016 році став її головою. ЗМІ називали його «молдавським Абрамовичем», «фактичним правителем» і «господарем Молдови»: до середини 2010 року Плахотнюк контролював банки, ЗМІ, силові структури та суди Молдови.

Однак у 2019 році Демократична партія посіла третє місце на парламентських виборах і не увійшла до нової коаліції, а Плахотнюк покинув Молдову.

Того ж 2019 року Плахотнюк став фігурантом кримінальної справи в Молдові – про відмивання грошей в особливо великому розмірі. У 2020 році йому заочно висунули звинувачення у справі про крадіжку мільярда доларів з банківської системи країни.

Плахотнюк брав участь у політичному житті Молдови у 2010-х роках фото з відкритих джерел

Про крадіжку з трьох банків (Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank) стало відомо ще наприкінці листопада 2014 року.

У 2020 році генпрокуратура Молдови заявила, що Плахотнюк був одним із бенефіціарів крадіжки і отримав $39 млн і €3,5 млн через компанії, контрольовані олігархом Іланом Шором. Шор був заочно засуджений до 15 років в'язниці у цій же справі.

Кримінальні справи стосовно Плахотнюка порушено не тільки в Молдові, а й у Росії. Російська влада підозрює його в організації злочинного угруповання, контрабанді, незаконному збуті наркотиків, незаконному вивезенні грошей з країни та замаху на вбивство. У Росії олігарха заочно заарештовано.