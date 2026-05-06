Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
Молдова вимагає від Росії оплатити ремонт пошкодженої ЛЕП
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Кишинів після атаки дронів вирішив стягнути з Москви витрати за ремонт пошкодженої енергомережі

Молдова отримала від НЕК «Укренерго» рахунок приблизно на 500 тис. леїв, або близько €20 тис., за ремонт лінії електропередачі «Ісакча – Вулканешти», пошкодженої внаслідок атаки дронів. Кишинів планує передати цей рахунок Російській Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра енергетики Молдови Доріна Жунгієту.

За словами міністра, кошти підуть на покриття витрат, пов’язаних із відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці міждержавної лінії електропередачі.

«Ми отримали рахунок від колег з «Укренерго». Витрати становлять – точну цифру я зараз назвати не можу – близько €20 тисяч, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв», – заявив Жунгієту.

Він наголосив, що молдовська влада планує офіційно передати цей рахунок Росії через дипломатичні канали. «Вони атакували лінію, вони пошкодили нашу інфраструктуру», – сказав міністр.

До моменту можливого відшкодування витрат необхідну суму виділить державне підприємство Moldelectrica зі свого бюджету. «А надалі ми подивимося, яким чином ця сума буде відшкодована», – додав Жунгієту.

Йдеться про пошкодження лінії електропередачі «Ісакча – Вулканешти» внаслідок атаки безпілотників 23 березня. Ця інфраструктура є важливою для енергетичного сполучення в регіоні та забезпечення стабільності поставок електроенергії.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України на території Молдови неодноразово фіксували падіння уламків ракет і безпілотників поблизу кордону з Україною. У Кишиневі не раз заявляли про ризики для безпеки країни через російські атаки на українську інфраструктуру в прикордонних районах. Через подібні інциденти молдовська влада посилювала контроль повітряного простору та заходи цивільної безпеки.

 

Читайте також:

Теги: Молдова росія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
Дозвіл бізнесу будувати підстанції може пришвидшити підключення нової генерації – Прокіп
Сьогодні, 13:56
Зеленський узгодив із Рютте продовження постачання антибалістичних ракет
Ракет буде більше. Зеленський домовився з генсеком НАТО про поставки
4 травня, 17:43
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
30 квiтня, 15:03
Прокуратура Швеції заарештувала балкер Caffa через підозру в перевезенні викраденого українського зерна
Швеція заарештувала судно із санкційного списку України
30 квiтня, 14:50
Естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва»
Посолка Естонії заперечила загрозу російського вторгнення в прикордонну Нарву
21 квiтня, 15:31
Мельник озвучив втрати РФ у війні
Україна в ООН озвучила, скільки РФ втрачає солдатів за кожен захоплений кілометр
21 квiтня, 01:44
На Росію може очікувати гра з доволі оригінальним суперником
Збірна Росії з футболу домовилася про товариську гру з однією з найбідніших країн світу
20 квiтня, 15:41
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено порт
Безпілотники атакували Краснодарський край: уражено порт
19 квiтня, 00:32
Четвертий за обсягами переробки нафтопереробний завод РФ призупинив свою діяльність
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу – Reuters
8 квiтня, 05:12

Соціум

Пілоти F-16 в Україні навчилися літати без використання GPS: деталі
Пілоти F-16 в Україні навчилися літати без використання GPS: деталі
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор
Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор
Китай відреагував на нову пропозицію України про перемир’я
Китай відреагував на нову пропозицію України про перемир’я
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри
Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри

Новини

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua