Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю

Кишинів після атаки дронів вирішив стягнути з Москви витрати за ремонт пошкодженої енергомережі

Молдова отримала від НЕК «Укренерго» рахунок приблизно на 500 тис. леїв, або близько €20 тис., за ремонт лінії електропередачі «Ісакча – Вулканешти», пошкодженої внаслідок атаки дронів. Кишинів планує передати цей рахунок Російській Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра енергетики Молдови Доріна Жунгієту.

За словами міністра, кошти підуть на покриття витрат, пов’язаних із відновлювальними роботами на пошкодженій ділянці міждержавної лінії електропередачі.

«Ми отримали рахунок від колег з «Укренерго». Витрати становлять – точну цифру я зараз назвати не можу – близько €20 тисяч, що еквівалентно приблизно 500 тисячам леїв», – заявив Жунгієту.

Він наголосив, що молдовська влада планує офіційно передати цей рахунок Росії через дипломатичні канали. «Вони атакували лінію, вони пошкодили нашу інфраструктуру», – сказав міністр.

До моменту можливого відшкодування витрат необхідну суму виділить державне підприємство Moldelectrica зі свого бюджету. «А надалі ми подивимося, яким чином ця сума буде відшкодована», – додав Жунгієту.

Йдеться про пошкодження лінії електропередачі «Ісакча – Вулканешти» внаслідок атаки безпілотників 23 березня. Ця інфраструктура є важливою для енергетичного сполучення в регіоні та забезпечення стабільності поставок електроенергії.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України на території Молдови неодноразово фіксували падіння уламків ракет і безпілотників поблизу кордону з Україною. У Кишиневі не раз заявляли про ризики для безпеки країни через російські атаки на українську інфраструктуру в прикордонних районах. Через подібні інциденти молдовська влада посилювала контроль повітряного простору та заходи цивільної безпеки.