Хіміки НАН України виготовляли алкоголь під виглядом відомих брендів (фото)

Працівникам держпідприємства НАН України повідомлено про підозру у виготовленні фальсифікованого алкоголю на понад 1,3 млн грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом службовим особам ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук» НАН України, яких було викрито у виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у період з серпня 2020-го по лютий 2021 року учасники організованої групи, будучи службовими особами ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук» та використовуючи приміщення держпідприємства та спеціальне обладнання, організували незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту під виглядом відомих брендів.

Встановлено, що учасниками організованої групи незаконно виготовлено понад 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та отримано прибутку на понад 1,3 млн грн.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження обставин кримінального провадження.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві та за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.

Як повідомлялося, Печерська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Печерського управління поліції затримали директора Інституту рибного господарства НАН України за підозрою у отриманні неправомірної вигоди.

Раніше керівнику Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру за фактом одержання хабара.