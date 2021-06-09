У Києві «чорні» колектори під погрозою насильства вибивали з людей вигадані борги

Встановлено 14 осіб, які постраждали від дій групи «чорних» колекторів

Київська міська прокуратура спільно із Управлінням стратегічних розслідувань у Києві повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували діяльність колекторського «кол-центру» та шляхом погроз примушували громадян до виконання неіснуючих цивільно-правових зобов’язань (ч. 3 ст. 355 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, з березня 2019 року група осіб, утворивши стійке злочинне об’єднання, організували діяльність колекторського «кол-центру», з якого здійснювалися дзвінки громадянам з вимогами повернення боргів перед компанією миттєвого кредитування. Сума «боргів», яка підлягала сплаті, коливалася від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. При цьому дзвінки надходили й до громадян, які не мали жодного відношення до таких фінансових зобов’язань, та супроводжувалися погрозами застосування насильства над ними та їх близькими родичами, погрозами пошкодження чи знищення їх майна, тощо.

У межах слідства встановлено 14 осіб, які постраждали від неправомірних дій вказаної групи.

За результатами досудового розслідування 8 червня 2021 року трьом учасникам злочинної групи, які організували «чорний» бізнес, повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме показаннями свідків та потерпілих, висновком експертизи відео та звукозаписів, протоколами вилучених документів та речей, а також іншими доказами в їх сукупності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цього злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Як повідомлялося, днями у Києві поліцейські затримали групу іноземців, які побили чоловіка, затягнули його до автівки та намагались вивезти за межі міста за несплату боргу.

Нещодавно правоохоронці знешкодили у Києві організоване злочинне угрупування, яке викрало жінку і, погрожуючи їй розправою, вимагало виплатити вигаданий борг.