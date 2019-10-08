Прокуратура оголосила підозру колишньому «регіоналу» Святашу



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Столична прокуратура оголосила підозру Дмитру Святашу

Колишній нардеп підозрюється в незаконному заволодінні коштів «Укрсиббанку»

Прокуратура Києва повідомила про підозру колишнього народного депутата п'яти скликань в рамках провадження по заволодінню коштами банку «УкрСиббанк». Про це повідомляє пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що екснаредп IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008 - 2018 років, у змові з посадовими особами групи компаній «АІС» шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від «Укрсиббанку» в якості кредитів. Цими діями він завдав збитків банку на суму 1,1 млрд гривень.

За даними ЗМІ, мова йде про екснардепа від Партії регіонів та депутатської групи «Відродження» Дмитра Святаше.

Йому оголошено про підозру у ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка офіційного документа).

Раніше прокуратура також повідомила про підозру генеральному директору Корпорації «АІС», а також топ-менеджерам «Імпульс-В» (директору та засновнику) в рамках даного кримінального провадження.

Також повідомлялося, що кримінальні справи щодо шахрайства власників і менеджменту «АІС» готуються до передачі в суд.

Також Святаша звинувачували в організації мітингів проти Зеленського.