Військова прокуратура відкрила справу про видворення Саакашвілі з України в лютому 2018



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Михайло Саакашвілі

У прокуратурі зазначили, що кримінальне провадження відкрили через заяву самого Михайла Саакашвілі

Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо незаконного видворення колишнього президента Грузії і ексгубернатора Одеської області Михайла Саакашвілі з України в лютому 2018 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Головної військової прокуратури.

«У Головну військову прокуратуру надійшла заява від колишнього Президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Заява щодо викрадення і насильницьких дій щодо Саакашвілі і його незаконного переміщення через державний кордон України в Польщу 18 лютого 2018. За цією заявою відкрито кримінальне провадження», - сказано в ньому.

Раніше сам Саакашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що має намір подати заяву в правоохоронні органи про своє незаконне видворення з України.

На його думку, цей злочин вчинили співробітники особистої охорони колишнього Президента Петра Порошенка і ексдепутата Верховної Ради Ігоря Кононенка у формі прикордонників.

Як відомо, Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року і заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року. Громадянства України Саакашвілі позбавили в липні 2017 року. Офіційною підставою цього стала недостовірна інформація в заяві на отримання громадянства й те, що він не вказав інформацію про судимість.

29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.