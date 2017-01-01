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    Прокуратура оголосить синові нардепа підозру в розбої

    Досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції
    Столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець. «Зараз готується (підозра -ред.) за ст 187 КК України обом затриманим. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу», –
    • Вчора, 15:52
    • Розсилка

    Досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції

    Столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої.

    Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

    «Зараз готується (підозра -ред.) за ст 187 КК України обом затриманим. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу», – сказала Максимець.

    За її словами, досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура N5, яка і погоджуватиме повідомлення про підозру.

    Як відомо, раніше депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

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