Прокуратура оголосить синові нардепа підозру в розбої

Досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції

Столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець. «Зараз готується (підозра -ред.) за ст 187 КК України обом затриманим. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу», –



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Досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції

Столична прокуратура має намір повідомити синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова про підозру в розбої.



Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.



«Зараз готується (підозра -ред.) за ст 187 КК України обом затриманим. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу», – сказала Максимець.

За її словами, досудове розслідування проводить Оболонське управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура N5, яка і погоджуватиме повідомлення про підозру.

Як відомо, раніше депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.