Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина

Народний обранець просить вибачення

Син народного депутата Ігора Попова був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні. Народний депутат від «Радикальної партії» визнав, що саме про його сина йдеться у повідамленні правоохоронних органів і написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Нагадаємо, раніше «Главком»



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Фото: Київ.Оперативний Син нардепа Попова

Народний обранець просить вибачення

Син народного депутата Ігора Попова був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні.

Народний депутат від «Радикальної партії» визнав, що саме про його сина йдеться у повідамленні правоохоронних органів і написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Згодом були опубліковані фотографії з місця злочину:







