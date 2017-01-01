Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
- Вчора, 11:13
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Фото: Київ.Оперативний
Син нардепа Попова
Народний обранець просить вибачення
Син народного депутата Ігора Попова був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні.
Народний депутат від «Радикальної партії» визнав, що саме про його сина йдеться у повідамленні правоохоронних органів і написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.
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Згодом були опубліковані фотографії з місця злочину:
Фото: Київ.Оперативний