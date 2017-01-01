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    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина

    Народний обранець просить вибачення
    Син народного депутата Ігора Попова був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні.  Народний депутат від «Радикальної партії» визнав, що саме про його сина йдеться у повідамленні правоохоронних органів і написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Нагадаємо, раніше «Главком»
    • Вчора, 11:13
    • Розсилка
    Син нардепа Попова
    Фото: Київ.Оперативний
    Син нардепа Попова

    Народний обранець просить вибачення

    Син народного депутата Ігора Попова був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні. 

    Народний депутат від «Радикальної партії» визнав, що саме про його сина йдеться у повідамленні правоохоронних органів і написав про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

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    Згодом були опубліковані фотографії з місця злочину:

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    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
    Нардеп від фракції Ляшка визнав, що затримали його сина
    Фото: Київ.Оперативний



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    Київ кримінал Радикальна партія
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