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    У Києві син народного депутата пограбував магазин

    ЗМІ повідомляють, що йдеться про сина депутата від фракції Радикальної партії
    Син одного з народних депутатів був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні. Про це інформують в правоохоронних органах, повідомляє Insider. За словами співрозмовників, 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий» на пр-ті Рокоссовського, 3,
    • Вчора, 10:46
    • Розсилка

    ЗМІ повідомляють, що йдеться про сина депутата від фракції Радикальної партії

    Син одного з народних депутатів був затриманий за розбійний напад на магазин у Києві на Оболоні.

    Про це інформують в правоохоронних органах, повідомляє Insider.

    За словами співрозмовників, 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий» на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

    Затриманим виявився син народного депутата та громадського активіста 2003 р.н., у нього було виявлено та вилучено балаклаву та стартовий пістолет «Retay» калібру 9 мм. з 7-ма набоями відповідного калібру.

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    Згодом нарядом ПС під час відпрацювання даного кримінального правопорушення, по гарячим слідам неподалік автостанції «Полісся» затримано другого правопорушника 2002 р.н. Обидва зловмисники зареєстровані на Оболоні у Києві.

    Триває слідство.

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