Прокуратура закрила справу про перешкоджання діяльності журналістів «Радіо Свободи» на весіллі сина Луценка



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Син Юрія Луценка Олександр із дружиною

Журналіст Михайло Ткач зазначив, що протягом двох років його адвокатка намагалася дізнатися прізвище слідчого й отримати інформацію про хід розслідування, але її запити ігнорували

Прокуратура закрила справу про перешкоджання співробітниками Управління держохорони діяльності журналістів «Радіо Свободи» на весіллі сина Луценка.

Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо перешкоджання співробітниками Управління державної охорони діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» на весіллі сина колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в Київській області. Про це написав у Facebook потерпілий журналіст «Схем» Михайло Ткач.

«Справу про перешкоджання нашій журналістській діяльності УДОшнікамі на весіллі сина генпрокурора Луценка закрито. Майже два роки знадобилося підлеглим генерального прокурора Луценка, щоб не знайти складу злочину», - повідомив він.

Журналіст зазначив, що протягом двох років його адвокатка намагалася дізнатися прізвище слідчого й отримати інформацію про хід розслідування, але її запити було проігноровано.

Ткач підкреслив, що справу було закрито у травні поточного року, коли Луценко ще був генпрокурором.

Напад співробітників УДО на знімальну групу «Схем» відбувся у вересні 2017 року біля ресторанного комплексу на Київщині.

У цьому ресторані син Луценка Олександр святкував весілля, були запрошені високопоставлені гості, в тому числі Петро Порошенко, який обіймав на той час пост президента.

Національна спілка журналістів зазначає, що за 2017-2018 роки в Україні зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів.