Прокуратура завершила розслідування у справі заступника голови Держагентства водних ресурсів



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Павла Гвозденка затримали у березні 2019 року

Справу буде передано до суду

Завершено досудове розслідування у справі стосовно заступника голови Державного агентства водних ресурсів України Павла Гвозденка, якого підозрюють в одержанні 8 тис. доларів хабаря. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Прокурорами САП повідомлено про завершення досудового розслідування у справі за підозрою заступника голови Державного агентства водних ресурсів України у одержанні неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

Також, прокурори САП та детективи НАБУ відкрили службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, та її захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

«Після чого буде вирішено питання щодо скерування обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», - зазначається у повідомленні.

Як відомо, 6 березня прокурори Генеральної прокуратури та САП спільно з оперативниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали Павла Гвозденка за підозрою в одержанні хабара в 8000 доларів. За версією слідства, він вимагав та одержав від представника юридичної особи цю суму за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми – Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.

Пізніше, суд обрав йому запобіжним заходом тримання під вартою з альтернативою застави в 250 тисяч гривень, які він вніс і вийшов із СІЗО. Після внесення суми на нього поклали такі обов'язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу; повідомляти про зміну місць проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний браслет. Проте нещодавно суд повернув Гвозденку закордонні паспорти і скасував заборону без дозволу залишати населений пункт, в якому він проживає.