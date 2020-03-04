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    Суд заарештував розшукуваного Інтерполом Кобу Руставського (фото)

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    Суд заарештував&nbsp;&laquo;злодія в законі&raquo; на прізвисько Коба Руставський на 40 діб - Суд заарештував розшукуваного Інтерполом Кобу Руставського (фото)
    Суд заарештував «злодія в законі» на прізвисько Коба Руставський на 40 діб
    Фото: Прокуратура Києва

    Вирішується питання про екстрадицію кримінального авторитета до Іспанії

    За клопотанням столичної прокуратури суд застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб для «злодія в законі» Коби Шемазашвілі на прізвисько Коба Руставський, який з 2016 року перебуває у міжнародному розшуку.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Чоловіка, який вже був неодноразово судимий, розшукують правоохоронні органи Королівства Іспанія за вчинення злочинів на території цієї країни.

    Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою у відмиванні коштів, скоєного членом злочинної організації, який займав у ній керівну посаду, та спробі вбивства.

    Як повідомлялося, затримання 46-річного кримінального авторитета відбулося 1 березня в одному з приватних будинків Дарницького району столиці. Чоловік використовував заходи конспірації для унеможливлення виявлення свого місця перебування та мав охоронця.

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    Суд заарештував розшукуваного Інтерполом Кобу Руставського (фото)
    Суд заарештував розшукуваного Інтерполом Кобу Руставського (фото)
    Суд заарештував розшукуваного Інтерполом Кобу Руставського (фото)

    Відповідно до ухвали суду Коба Шемазашвілі перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

    На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал Інтерпол Іспанія злочинець
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