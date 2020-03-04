Суд заарештував розшукуваного Інтерполом Кобу Руставського (фото)
Вирішується питання про екстрадицію кримінального авторитета до Іспанії
За клопотанням столичної прокуратури суд застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб для «злодія в законі» Коби Шемазашвілі на прізвисько Коба Руставський, який з 2016 року перебуває у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
Чоловіка, який вже був неодноразово судимий, розшукують правоохоронні органи Королівства Іспанія за вчинення злочинів на території цієї країни.
Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою у відмиванні коштів, скоєного членом злочинної організації, який займав у ній керівну посаду, та спробі вбивства.
Як повідомлялося, затримання 46-річного кримінального авторитета відбулося 1 березня в одному з приватних будинків Дарницького району столиці. Чоловік використовував заходи конспірації для унеможливлення виявлення свого місця перебування та мав охоронця.
Відповідно до ухвали суду Коба Шемазашвілі перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі.
На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.