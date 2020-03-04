Заарештовано наркоторговців, які налагодили бізнес з мільйонними оборотами



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Затримання наркоторговців столичними правоохоронцями Фото: Прокуратура Києва

Затриманим визначено заставу на загальну суму майже 6,5 млн грн

Сімом учасникам міжрегіонального наркоугруповання, які причетні до незаконного перевезення, виготовлення та збуту наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на загальну суму 6,439 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося раніше, спецоперація із припинення діяльності злочинної групи розпочалася 29 лютого 2020 року на території кількох регіонів України. Під час її проведення перекрито канали постачання наркотиків до столиці, ліквідовано потужну нарколабораторію із виготовлення синтетичних наркотиків (солі) та амфетаміну, припинено діяльність двох інтернет-магазинів, через які здійснювався збут наркотиків.

Загальна вага вилучених у підозрюваних наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів становить понад 2 тонни. Вартість вилученого, за попередніми підрахунками – 110 млн гривень.

Затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 750 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень кожному.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин.