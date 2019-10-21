Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Омеляна



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Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури

Наступне засідання суду відбудеться 28 жовтня

У судовому засіданні під час розгляду справи щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна було оголошено обвинувальний акт.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

«У понеділок, 21 жовтня 2019 року, прокурор САП у Антикорупційному суді на черговому судовому засіданні оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання відбудеться о 10:00 28 жовтня 2019 року.