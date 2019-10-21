Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Омеляна
Наступне засідання суду відбудеться 28 жовтня
У судовому засіданні під час розгляду справи щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна було оголошено обвинувальний акт.
Про це інформує пресслужба САП у Facebook.
«У понеділок, 21 жовтня 2019 року, прокурор САП у Антикорупційному суді на черговому судовому засіданні оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.
Наступне засідання відбудеться о 10:00 28 жовтня 2019 року.
Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.
Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.