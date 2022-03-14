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    У РФ на 43% подорожчала побутова хімія одного з найбільших виробників

    Світовий виробник побутової хімії суттєво урізає асортимент у країні-агресорі - У РФ на 43% подорожчала побутова хімія одного з найбільших виробників
    Світовий виробник побутової хімії суттєво урізає асортимент у країні-агресорі

    Надалі компанія суттєво зменшить асортимент своєї продукції в РФ

    Великий виробник побутової хімії та товарів для гігієни P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) підвищує відпускні ціни в середньому на 40%. Це пояснюється подорожчанням логістики, матеріалів та девальвацією рубля, пише kommersant.ru.

    Видання пише, що компанія постачала частину продукції в РФ із Польщі, тому зараз їй доводиться радикально розбудовувати логістику, а це неминуче збільшує собівартість.

    Інші російські видання констатують подорожчання у 43%.

    Нагадаємо, P&G оголосила про зупинку інвестицій у російський бізнес, у тому числі в маркетинг та промо. Також компанія має намір скоротити портфель у РФ, залишивши лише основні товари.

    Теги: Росія війна бізнес ціни
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    У РФ на 43% подорожчала побутова хімія одного з найбільших виробників