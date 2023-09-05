«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України

Зараз український метал та залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які оплатили продукцію ще до початку російської агресії

Прорив морської блокади – це перший крок до повного розблокування морського експорту всіх українських товарів

Трьом кораблям із продукцією українських металургів уперше від початку повномасштабної війни вдалося прорвати морську блокаду України, влаштовану країною-агресором. Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

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На борту суден, що вийшли з портів Одеси та «Південний», була продукція українських металургів та гірників, яку виготовили ще до початку повномасштабної війни: понад 76 тисяч тонн металопрокату виробництва комбінатів «Азовсталь», «Запоріжсталь», «Каметсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також 172 тисячі тонн залізорудного концентрату, виробленого на ГЗК Групи Метінвест.

Визволити кораблі з півторарічного полону українському бізнесу вдалося завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міністерства інфраструктури, ВМС ЗСУ та інших причетних силових відомств України.

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«Прорив морської блокади кораблями з українською сталлю – це історична мить, перший крок до повного розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції: добрив, металу, руди, продовольства, труб, обладнання тощо. А, значить, і до прискореного відновлення економіки України, що зазначала колосальних втрат, зокрема через протизаконну блокаду портів України з боку РФ. Хотілося б подякувати всім причетним, а особливо Офісу президента, Міністерству інфраструктури та, звичайно, ВМС ЗСУ, нашим хоробрим морякам», – прокоментував подію керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

За його словами, повне розблокування портів для всіх видів вантажів дасть змогу не лише повернути Україні статус морської держави, а й принесе українській економіці додаткові десятки мільярдів доларів валютної виручки на рік, державному бюджету – сотні мільярдів гривень додаткових податкових надходжень, а сотням тисяч українців – робочі місця та стабільні доходи до сімейного бюджету.

Зараз український метал та залізорудний концентрат прямують до закордонних покупців, які оплатили продукцію ще до початку російської агресії.

Нагадаємо, з портів Одеси та «Південний» вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy, які було заблоковано в українських портах із 24 лютого 2022 року. Ці судна стали відповідно другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії «зернової угоди».

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Як повідомлялось, раніше Федерація роботодавців України опублікувала дослідження, згідно якого повне розблокування чорноморських портів України для всіх видів вантажів дасть Україні 10% зростання ВВП, 135 млрд грн додаткових податкових надходжень на рік і $18 млрд валютного виторгу. Що до дій РФ, то їх має бути кваліфіковано як піратство відповідно до міжнародних угод, вважають у федерації.