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Зернові домовленості: Румунія готова здійснювати транзит 60% українського збіжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зернові домовленості: Румунія готова здійснювати транзит 60% українського збіжжя
Україна та Румунія також активізують співпрацю у дунайському регіоні через використання існуючої портової інфраструктури та сприяння інвестиціям у її розвиток
фото з відкритих джерел

Уряди України та Румунії підписали спільну заяву про посилення співпраці у забезпеченні транзиту українських товарів

Після того, як Росія відмовилася від угоди про безпечний прохід через Чорне море, укладеної за посередництва ООН, приблизно 60% українського експорту зерна може проходити транзитом через Румунію. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чіолаку, повідомляє Reuters.

«Ми сподіваємося, що понад 60% від загального обсягу експорту українського зерна проходитиме через Румунію», – заявив він.

За його словами, Бухарест прагне поліпшити інфраструктуру залізничних, автомобільних, річкових і морських шляхів сполучення, а також прикордонних переходів.

Уряди України та Румунії підписали спільну заяву про посилення співпраці у забезпеченні транзиту українських товарів.

«Домовилися про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зокрема зруйнувала Росія. Будемо розвивати інфраструктуру на кордоні: під'їзні шляхи, залізничне сполучення, розширювати діючі пункти пропуску та будувати нові», – зазначив Шмигаль.

Крім того, Україна та Румунія також активізують співпрацю у дунайському регіоні через використання існуючої портової інфраструктури та сприяння інвестиціям у її розвиток.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Бухареста з робочим візитом, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Сторони планують обговорити, зокрема, транзит українського зерна через Румунію. 

Читайте також: Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні: підписано угоду
Теги: росія Чорне море Румунія транзит Україна Денис Шмигаль зерно

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