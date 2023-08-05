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Україна офіційно попередила про військову загрозу в акваторії російських портів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна офіційно попередила про військову загрозу в акваторії російських портів
Усі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення
фото: ЗСУ

Блокада українського морського експорту, яку влаштувала РФ, вже обійшлася Україні в понад 20 млрд грн

Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії російських портів на Чорному морі. Це випливає з прибережного повідомлення (Coastal Warning) «Держгідрогафії», пише Інтерфакс

«Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань», – ідеться в повідомленні на сайті державної установи «Держгідрогафія» Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження випущено 4 серпня до подальшого скасування. Підстава – НД ВМС ЗСУ від 4 серпня.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило заяву, в якій попереджає, що всі судна, які з 21 липня прямуватимуть до портів Російської Федерації або окупованих українських портів, можуть розглядатися як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Крім того, згідно з попередженням, судноплавство в районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України заборонено як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року.

Напередодні Міністерство оборони РФ оголосило, що всі судна, незалежно від прапора, які йдуть до українських портів із опівночі, 20 липня, Росія розглядатиме як такі, що залучені до військового конфлікту. 

Як відомо, спецслужби України підбили корабель «Оленегорський гірняк» у найбільшому торговому порту РФ в Новоросійську.

Сьогодні також стало відомо про удар України по танкеру SIG, який доправляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії.

Нагадаємо, блокада українського морського експорту, яку влаштувала РФ, вже обійшлася Україні в понад 20 млрд грн.

Теги: росія корабель Чорне море

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