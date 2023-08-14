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Україні отримала потужний важіль для розблокування портів для всіх вантажів – Водовіз

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україні отримала потужний важіль для розблокування портів для всіх вантажів – Водовіз
Водовіз наголосив: наразі всі західні ЗМІ дуже багато уваги приділяють розблокуванню українських портів
фото з відкритих джерел

«Ми показали, що можемо атакувати їхні кораблі, їхні порти»

Після вдалих атак України на російські кораблі, увага всієі міжнародної спільноти прикута до цієї теми. Тому розблокування портів для всіх вантажів стане потужною геополітичною перемогою України над агресором. Про це заявив голова Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз. 

«Про повне розблокування портів нарешті почали говорити. Ми чули виступ президента Зеленського про те, що ми зараз розмовляємо не тільки про зерновий коридор, ми розмовляємо про відкриття портів у широкому сенсі цього слова. Так, щоби будь-яка продукція могла виходити через наші порти. Я оцінюю такий сигнал дуже позитивно. Можна очікувати, що переговори з ООН, з Туреччиною, з росією будуть зараз мати трошки інший характер», – зауважив Водовіз.  

Він наголосив: атаками на російські кораблі Україна показала свою силу, і поставила РФ в умови, коли їй доведеться більше платити за свої вантажі.

«Ми показали, що можемо атакувати їхні кораблі, їхні порти. Тепер власники суден, страхові компанії збільшили фрахт, збільшили страховки в 10-20 разів. Що це значить? Що частина російських товарів стали неконкурентними. Вони не можуть їх вивозити зі своїх портів. Стурбованість страхових компаній наростає, росіяни стикаються з дуже великою проблемою. І я маю велику надію, що наші військові на цьому не зупиняться. І тоді вже в найближчий час страхові компанії відмовляться страхувати російські судна, які йдуть у Новоросійськ чи в будь-який порт азово-чорноморського басейну», – пояснив він.  

Водовіз наголосив: наразі всі західні ЗМІ – Politico, Financial Times. Wall Streat Journal, – дуже багато уваги приділяють розблокуванню українських портів. «Тема набула дуже широкого розголосу, і зараз всі дивляться, як наша влада правильно проведе історію з повним відкриттям портів. За цим дивляться і Європа, і Америка, і самі інтересанти відкриття портів. Це буде потужною перемогою України. Я би ще хотів додати, що нам давно вже пора відкривати якийсь морський фронт. Це стане вагомим аргументом у переговорах, і ми розблокуємо наші порти для всіх товарів», – резюмував Водовіз.

Нагадаємо, Україна здійснила атаку на російський корабель «Олєнєгорський горняк» у найбільшому торговому порту РФ в Новоросійську. Трохи пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доправляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії. Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань, – є небезпечними для судноплавства. У свою чергу військові експерти заявили, що атаками на кораблі Україна довела Росії, що блокування портів можливе з двох боків, і поставила агресору ультиматум: або Чорне море буде розблоковане для всіх цивільних вантажів України і Росії, або плавати в ньому не буде ніхто. Це дає Україні потужний важіль для розблокування портів для всіх видів продукції.

Теги: Чорне море військові корабель Україна переговори росіяни

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