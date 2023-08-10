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Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду
Кулеба вважає, що Ердоган єдиний, хто може переконати Путіна відновити зернову угоду
фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має збалансовані відносини між Москвою і Києвом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «єдину у світі людину», яка, на його думку, може переконати Росію повернутися до зернової угоди та дозволяла б безпечно вивозити українське зерно з чорноморських портів. Про це він розповів в інтерв’ю Reuters.

«Я думаю, що не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, мабуть, єдина людина у світі, яка може переконати президента Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи», – сказав Кулеба.

На думку міністра, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має збалансовані відносини між Москвою і Києвом та має найбільші шанси на відновлення зернової угоди.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Зазначимо, за даними турецьких ЗМІ, зустріч Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися наприкінці серпня. Туреччина на перемовинах із Росією буде прагнути відродити зернову угоду «в розширеному масштабі».

9 серпня Рада національної безпеки Туреччини, під керівництвом президента Ердогана, закликала Росію та Україну негайно сісти за стіл переговорів та «закінчити війну. У Раді нацбезпеки проаналізували, що подальша ескалація у регіоні, яка продовжилася ударами українських морських дронів по російських кораблях, матиме негативні наслідки для турецької держави.

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Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган Чорне море зерно Дмитро Кулеба

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