Атаками на кораблі РФ Україна створила умови для повного розблокування морських портів – Омелян

Зараз жодне судно, яке буде йти до російських портів, не буде почувати себе в безпеці

Після того, як Україна успішно атакувала російські кораблі, вона має вимагати від агресора повного розблокування своїх портів, і ця умова має бути категоричною. У цьому переконаний ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Добре, що Україна показала зуби, і чітко ствердила, що немає безпечного Чорного і Азовського моря для тих суден, які можуть перевозити військові вантажі в напрямку російських портів. Я сподіваюся, що це стане предметом серйозних перемовин для відновлення зернового коридору, і цього разу його відновлення буде включати не тільки перевезення зерна, а й металу, і контейнерів з і в Україну. Бо досі це питання не вирішено, і ми насправді дуже однобоко підійшли до цієї ситуації – чи це політичне таке було рішення, чи хтось не додумався до цієї історії. Але зараз, з позиції сили, ми повинні терміново вирішувати це питання», – наголосив Омелян.

Він наголосив: зараз жодне судно, яке буде йти до російських портів, не буде почувати себе в безпеці, а іноземні судновласники не захочуть ризикувати. Тому ми повинні чітко поставити наші умови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Або ми відновлюємо цивільне судноплавство в Чорному морі, або, якщо зберігається інспектування українських суден чи суден, які йдуть в українські порти – так само має бути запроваджена інспекція суден, які йдуть в російські порти. Тобто, це має бути дзеркальний підхід», – пояснив Омелян.

Водночас він зауважив, що Росія буде теж намагатися використати ситуацію: вона намагатиметься тероризмом погіршити продовольчу та енергетичну безпеку у світі. Але Україна має категорично відстояти свою позицію.

«Росія максимально буде використовувати ситуацію на зовнішніх ринках. Ми бачимо вибух на зерновому перевалі на території Туреччини, і мені здається, що це було зроблено руками російських терористів. Вони спеціально дестабілізують зараз ситуацію на зерновому ринку, на ринку палива, щоб для себе використати максимально цю можливість. Але ми не повинні дати їм цього. Зараз дуже важлива проактивна позиція української влади, яка максимально використає ситуацію в інтересах України, українського бізнесу і українських громадян. Порти мають бути відкриті для абсолютно всіх товарів. Це категорична умова, яка має звучати на всіх майданчиках», – підкреслив Омелян.